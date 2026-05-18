Cronaca

Spaccio di droga nel salernitano, Carabinieri bloccano un uomo con due panetti di hashish

I Carabinieri di Mercato San Severino hanno arrestato un uomo trovato in possesso di circa 86 grammi di hashish suddivisi in due panetti

Redazione Infocilento
Droga

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno tratto in arresto G.B.. L’operazione, condotta nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, è scattata nella giornata del 16 maggio.

Il blitz e il sequestro della droga

Secondo la ricostruzione effettuata dagli uomini della Polizia Giudiziaria che hanno operato il blitz, l’uomo è stato individuato e fermato per un controllo mirato. La successiva perquisizione ha permesso ai militari di scoprire la presenza di sostanze illecite pronte, presumibilmente, per essere immesse sul mercato locale.

I Carabinieri hanno così rinvenuto e sottoposto a sequestro due panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 86 grammi.

L’accusa di detenzione ai fini di spaccio

In seguito al ritrovamento del quantitativo di droga, per G.B. sono scattate immediatamente le manette. L’uomo deve ora rispondere dell’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Le indagini proseguono per stabilire la provenienza della sostanza e i canali di distribuzione a cui era destinata nella zona del comprensorio sanseverinese.

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