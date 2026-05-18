Cronaca

Battipaglia, viola il divieto di dimora per mettere a segno altri furti: arrestata

I Carabinieri di Battipaglia hanno arrestato una donna in esecuzione di un'ordinanza di custodia in carcere: era già sottoposta al divieto di dimora

Ernesto Rocco
Carabinieri Battipaglia

Il 14 maggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di A.M., per l’inosservanza degli obblighi prescritti dalla misura del divieto di dimora nei Comuni della provincia di Salerno, cui la stessa era già sottoposta per furti ed indebito utilizzo di carte di credito commessi nel mese di dicembre 2025.

La ricostruzione dei nuovi furti e l’uso delle carte di credito

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito dell’esecuzione della misura cautelare personale, l’indagata avrebbe reiterato la sua condotta, in quanto lo scorso mese di aprile, a Battipaglia, all’interno di un’attività commerciale si sarebbe impossessata del portafoglio della titolare, contenente documenti e diverse centinaia di euro; alcuni giorni dopo, avrebbe sottratto, dall’abitacolo di un furgone parcheggiato, il borsello di un operaio mentre quest’ultimo si trovava fuori dal veicolo, per poi indebitamente utilizzare la carta di credito contenuta al suo interno per effettuare acquisti presso diverse attività commerciali e prelievi presso sportelli bancomat.

Le garanzie difensive e le successive fasi del procedimento

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse così come formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.

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