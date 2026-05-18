Furto alla Casa dell’Acqua a Roccadaspide: indagini in corso a Tempalta

Nei giorni scorsi a Roccadaspide, presso la località Tempalta, si è verificato un episodio increscioso: la Casa dell’Acqua installata nel cuore della frazione è stata oggetto di un atto vandalico finalizzato al furto delle monete contenute al suo interno.

La denuncia della società di gestione

La segnalazione è stata presentata dalla società che gestisce il servizio, la quale ha denunciato l’accaduto presso il Comando della Polizia Municipale del Comune di Roccadaspide.

Le indagini e la condanna delle istituzioni

Gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini per risalire ai responsabili dell’episodio. Dall’Amministrazione Comunale è arrivata la ferma condanna di un gesto che ha arrecato danni a un servizio pubblico messo a disposizione dell’intera comunità. Nel frattempo, la Casa dell’Acqua è stata prontamente ripristinata e risulta nuovamente funzionante.

L’appello della Polizia Municipale ai cittadini

La Polizia Municipale ha invitato tutti i cittadini a collaborare con le autorità per segnalare movimenti e situazioni sospette, con lo scopo di scongiurare e fermare i vandali e i ladri che commettono tali ingiustificabili azioni.