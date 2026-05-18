Elezioni amministrative a Salerno, scendono in campo i big: Fico e Carfagna lanciano la sfida per il voto

Continuano gli incontri per le elezioni amministrative a Salerno e scendono in campo anche i big. Il Movimento 5 Stelle ha visto la partecipazione di Roberto Fico, presidente della regione Campania, che ha rilanciato il ruolo del campo largo anche in vista delle politiche 2027.

«Ci sono anche altri Comuni dove non siamo riusciti a replicare il modello vincente alle regionali – dice Fico appena arrivato al Polo Nautico prima di parlare agli attivisti e ai cittadini accorsi per partecipare a Nova – ma noi andiamo avanti e lavoriamo per un campo largo unito e progressista che vincerà le elezioni nazionali». Il Movimento sta lavorando per costruire un programma dal basso e rilanciare il Paese a partire dai territori attraverso l’ascolto dei cittadini.

Il centrodestra unito con Mara Carfagna a sostegno di Marenghi

Anche Mara Carfagna ha scelto di tornare a Salerno per sostenere il candidato del centrodestra Gherardo Maria Marenghi e i candidati di Noi Moderati.

L’obiettivo è chiaro: «Voltare pagina. Bisogna completamente cambiare approccio e occuparsi di una città che non è più la città di 20 anni fa, quando ha conosciuto un momento di sviluppo, di crescita, di benessere. Oggi Salerno è una città sporca, è una città insicura, è una città dove il degrado è sotto gli occhi di tutti».