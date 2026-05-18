Nova Salerno, Cammarano: “Oltre 300 partecipanti per scrivere il programma politico con i cittadini”

Grande partecipazione a Salerno per “Nova – Parola all’Italia”, il percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle nazionale che, nel weekend del 16 e 17 maggio, ha coinvolto contemporaneamente oltre 100 piazze italiane con più di 15mila iscritti. Al Polo Nautico di Salerno circa 300 persone tra cittadini, associazioni, professionisti, imprenditori, giovani, amministratori e rappresentanti del mondo del lavoro hanno preso parte ai tavoli tematici organizzati nel corso della giornata, confrontandosi sulle priorità sociali, economiche e ambientali del territorio e del Paese.

I tavoli di lavoro e le proposte per il programma nazionale

I partecipanti si sono suddivisi in gruppi di lavoro dedicati ai principali temi strategici, elaborando proposte concrete successivamente raccolte in un report finale inviato al Movimento 5 Stelle nazionale a Roma. Il documento contribuirà al percorso di sintesi delle idee provenienti da tutta Italia per la costruzione delle future priorità programmatiche delle forze progressiste. Durante la giornata sono stati affrontati temi centrali come lavoro, stipendi, tasse, energia, ambiente, scuola, sanità, diritti e legalità, attraverso un confronto aperto e partecipato costruito secondo il metodo dell’ascolto e del coinvolgimento diretto dei cittadini.

“È stata una giornata straordinaria di partecipazione reale – afferma Michele Cammarano –. Abbiamo visto cittadini, associazioni e realtà del territorio confrontarsi con serietà e spirito costruttivo sui temi che riguardano il futuro delle nostre comunità. È questo il modo in cui vogliamo costruire le proposte politiche dei prossimi anni: partendo dall’ascolto e dal contributo dei territori. Nova rappresenta un modello nuovo di partecipazione, aperto e concreto, dove i protagonisti non sono relatori o esperti tradizionali, ma le persone che vivono ogni giorno i problemi e le opportunità del Paese”.

L’apertura alla società civile e il superamento delle segreterie di partito

“Il dato più significativo – prosegue Cammarano – è che circa l’80% dei presenti non è iscritto al Movimento. È il segnale di un’apertura autentica verso la società civile e i portatori di interesse, mai realizzata in maniera così capillare. Le idee emerse dai tavoli della provincia entreranno ora in un percorso nazionale di sintesi insieme ai contributi raccolti nelle oltre 100 piazze italiane di Nova. Per la prima volta un programma politico viene scritto insieme ai cittadini e non nelle segreterie di partito”.

I rappresentanti politici e istituzionali presenti al Polo Nautico

La giornata ha visto anche la partecipazione del Presidente della Regione Campania Roberto Fico e dell’Assessora all’Ambiente Claudia Pecoraro, la cui presenza ha reso ancora più significativo il percorso di confronto e partecipazione promosso sul territorio. Presenti e partecipi ai lavori anche le parlamentari Anna Bilotti e Felicia Gaudiano, il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera Riccardo Ricciardi, il coordinatore regionale Salvatore Micillo e la coordinatrice provinciale Virginia Villani, che hanno condiviso il percorso di ascolto e partecipazione promosso a Salerno.

La conclusione di Cammarano sul futuro del percorso partecipativo

“Salerno ha risposto con energia, entusiasmo e voglia di esserci – conclude Cammarano –. È questo il segnale più forte. Perché la democrazia che vogliamo costruire mette al centro cittadini protagonisti del cambiamento e non semplici spettatori. Grazie a tutte le persone che hanno partecipato e alla squadra che ha reso possibile questa straordinaria giornata di confronto. Il percorso continua. Insieme”.