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Furia del mare nel Cilento: tromba marina devasta due lidi a Camerota, paura ed erosione anche a Castellabate

Una violenta tromba marina devasta due lidi a Marina di Camerota sulla Mingardina. Spiagge danneggiate anche a Castellabate: attivato il COC. Corsa contro il tempo per il 2 giugno.

Maria Emilia Cobucci

Una violenta tromba marina ha colpito alle prime luci dell’alba di sabato mattina una parte del litorale di Marina di Camerota, presente lungo la “Mingardina”. La furia del mare ha travolto in particolare due strutture balneari, che sono state quasi del tutto distrutte.

Un danno ingente per i titolari dei due lidi, avvenuto proprio a ridosso della stagione estiva. Le strutture, per gran parte, sono state completamente devastate causando ingenti danni che, visto il periodo, dovranno essere riparati nel più breve tempo possibile, in maniera tale da permettere ai balneari di essere pronti per il ponte del 2 Giugno che segna di fatto l’inizio della stagione estiva.

La solidarietà della FIBA e la voce degli operatori

Solidarietà e vicinanza ai titolari delle strutture balneari è stata subito espressa dal presidente dei Balneari Camerota Fiba Campania, Raffaele Esposito, che ha mostrato tutto il suo sostegno agli imprenditori colpiti dalla furia del mare. Fortunatamente non si sono registrati danni alle persone, essendo la spiaggia completamente libera.

“Facendo questo lavoro dobbiamo aspettarci che capitino questi fenomeni. Se però tutto questo accade poco prima dell’inizio della stagione estiva diventa più complicato. Comunque noi lavoreremo per essere pronti per il ponte del 2 Giugno”. — Carlo Mele, titolare del lido SoleMare.

Emergenza anche a Castellabate: attivato il C.O.C.

Ad essere colpito dalla furia del mare è stato anche il Comune di Castellabate. Diversi i tratti di costa interessati dal fenomeno dell’erosione, che hanno richiesto un immediato intervento da parte dell’amministrazione comunale, la quale contestualmente ha avviato le operazioni di messa in sicurezza delle aree coinvolte e attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale).

Intanto, dal sindaco di Castellabate Marco Rizzo è arrivato un invito alla “piena collaborazione tra amministrazione, operatori del settore e cittadini, con spirito di responsabilità e attenzione verso una risorsa preziosa come la nostra costa”.

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