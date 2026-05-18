Basket

Finali Nazionali Basket Under 17 Eccellenza: al Pala Di Concilio di Agropoli al via la caccia allo Scudetto

Al Pala “Di Concilio” di Agropoli inaugurate le finali nazionali Under 17 Eccellenza di basket: 16 squadre pronte a sfidarsi per il titolo di Campioni d'Italia.

Alessandro Pippa

Presso il Pala “Di Concilio” di Agropoli si è tenuta la cerimonia di apertura delle finali nazionali under 17 eccellenza di Basket. Sedici le squadre presenti che si sfideranno per cucirsi al petto lo scudetto di campioni d’Italia.

Le squadre e il titolo di Campione d’Italia

Nel nuovo PalaDiConcilio di Agropoli sono state presentate le finali Under 17 Eccellenza di basket, manifestazione che vedrà protagoniste sedici società provenienti da tutta Italia, pronte a contendersi il titolo di campione d’Italia di categoria.

Le autorità presenti alla cerimonia

Alla cerimonia di presentazione hanno preso parte numerose autorità istituzionali e sportive, tra cui Giuseppe Parente, il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi e l’assessore allo sport Giuseppe Cammarota, oltre ai rappresentanti federali intervenuti per l’occasione.

Agropoli al centro del basket nazionale

Grande entusiasmo per l’avvio di una manifestazione che porterà Agropoli al centro del panorama cestistico nazionale, valorizzando il territorio attraverso sport, giovani talenti e partecipazione.

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