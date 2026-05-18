Agropoli scommette sulla cultura: il borgo antico diventa un museo all’aperto permanente

Il borgo antico di Agropoli si è trasformato in un percorso museale permanente, fruibile trecentosessantacinque giorni all’anno. Domenica 17 maggio ha preso ufficialmente il via “Acropolis, Museo all’aperto”, una iniziativa culturale che punta a ridisegnare l’offerta turistica della porta del Cilento, destagionalizzando i flussi ben oltre la tradizionale parentesi balneare.

Il percorso inaugurale e il racconto della storia

Alcuni cittadini e visitatori, insieme all’assessore al turismo Roberto Apicella, si sono ritrovati nei pressi dell’Infopoint di Piazza della Repubblica per muoversi poi verso il borgo.

Attraverso installazioni e un percorso ragionato che si snoda tra i vicoli, le piazze e gli scorci più caratteristici del centro storico, è stato possibile raccontare luoghi e vicende storiche.

Obiettivo destagionalizzazione: turismo 365 giorni all’anno

Da Palazzo di Città viene ribadito come l’obiettivo prioritario del progetto sia la creazione di una proposta solida, capace di attrarre un turismo culturale di qualità anche nei mesi autunnali e invernali.

Trasformare il borgo in un museo accessibile in ogni momento dell’anno permette di diversificare l’attrattività del territorio, storicamente legata alla stagione estiva.