La solidarietà cura il dolore: la comunità di Sala Consilina si stringe attorno al Centro “Una Speranza”

Nel dolore per la scomparsa di Pasquale Morello, la comunità di Sala Consilina continua a stringersi attorno alla famiglia e a trasformare il ricordo in gesti concreti di solidarietà. Il Centro “Una Speranza” ha voluto esprimere pubblicamente la propria gratitudine alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che, in memoria del giovane trentunenne tragicamente scomparso in un incidente in moto, hanno scelto di compiere una donazione in suo ricordo.

Il valore della memoria attraverso l’inclusione

Un gesto che, sottolinea la struttura, va oltre l’aiuto materiale e assume un significato profondo: “un abbraccio silenzioso, un seme di bene affidato al futuro, un modo delicato e potente per dire che l’amore continua anche oltre l’assenza”. In queste ore di lutto il ricordo del giovane si sta trasformando in un segno concreto di vicinanza verso chi vive situazioni di fragilità. Le donazioni raccolte, spiegano dal Centro, rappresentano un sostegno prezioso che contribuirà ad alimentare progetti di aiuto e percorsi di inclusione.

Un seme di speranza per il futuro

“Pasquale vivrà nei gesti che aiuteranno chi attraversa momenti difficili, nei sorrisi che torneranno, nelle vite che si sentiranno meno sole”, si legge in un post del Centro “Una Speranza”, che ha voluto ringraziare tutti per la sensibilità dimostrata. Un modo, dunque, per tenere viva la memoria di Pasquale attraverso la solidarietà, trasformando un dolore profondo in un segno concreto di speranza per il futuro.