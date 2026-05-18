Atletica Agropoli: le donne confermano la Serie B, si decide il futuro dei maschi

Arrivano i primi importanti verdetti dopo il weekend di gare di Battipaglia, teatro dei Campionati di Società Assoluti regionali: la squadra femminile dell’Atletica Agropoli si conferma ufficialmente in Serie B nazionale, campionato che si svolgerà a Cosenza.

Un risultato tutt’altro che scontato, costruito nel tempo grazie al lavoro costante di atleti, tecnici e staff, protagonisti di mesi di allenamenti, sacrifici e dedizione quotidiana.

Il podio regionale e la crescita del progetto

Grande soddisfazione anche per il piazzamento regionale: l’Atletica Agropoli chiude infatti come seconda società femminile della Campania, alle spalle della Running Club Napoli, confermando la crescita e la solidità del progetto sportivo portato avanti dalla società.

La squadra maschile sfiora il podio e attende i calcoli nazionali

Ottimo risultato anche per la squadra maschile, che termina la competizione con un prestigioso quarto posto regionale. Per il passaggio in Serie B maschile sarà necessario attendere i confronti nazionali con le altre società italiane: la lotta resta apertissima e nelle prossime settimane arriveranno ulteriori aggiornamenti.

I prossimi appuntamenti e la sfida europea di Capasso

Archiviato il weekend dei CDS, il focus si sposta ora sui numerosi impegni tricolore che vedranno impegnati i nostri atleti a portare in alto il nome di Agropoli in Italia, compreso l’appuntamento europeo di Giuseppe Capasso a Rieti.

Questi risultati premiano il lavoro quotidiano di tutto lo staff tecnico e dirigenziale, l’impegno degli atleti e la capacità della società di costruire negli anni un ambiente competitivo, sano e ambizioso. Per l’Atletica Agropoli si tratta di un traguardo importante, ma anche di un nuovo punto di partenza per continuare a crescere e rappresentare con orgoglio il territorio nelle competizioni regionali e nazionali.