Sicurezza balneare e stagione estiva 2026: a Salerno il tavolo tra Capitaneria, Comuni e operatori

Si è svolto questa mattina, presso la Camera di commercio di Salerno, un confronto tra Capitaneria di Porto, enti locali e operatori del settore. Al centro dell’incontro le principali criticità registrate nel corso della scorsa stagione estiva, e le problematiche che accompagnano l’inizio della prossima estate.
I temi caldi: salvamento, regole e tutela del mare
Tra le priorità emerse durante il tavolo di lavoro figurano:
- Il servizio di salvamento;
- La durata della stagione balneare;
- I piani collettivi di sicurezza per garantire efficienza, rispetto delle regole e tutela della risorsa mare.
Emergenza erosione costiera e ripascimento
Ma l’attenzione è rimasta alta anche su altri fronti caldi per il litorale salernitano, come l’erosione costiera e i connessi interventi di ripascimento.
Sono tanti i temi che sono stati trattati nel corso dell’iniziativa, sostenuta da Fiba Confesercenti Campania e promossa dal comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Giovanni Calvelli, nel segno della collaborazione tra istituzioni e imprese.