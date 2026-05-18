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Sicurezza balneare e stagione estiva 2026: a Salerno il tavolo tra Capitaneria, Comuni e operatori

Sicurezza balneare, salvamento, erosione costiera e ripascimento: a Salerno il confronto tra Capitaneria di Porto, enti e operatori per la stagione estiva 2026.

Federica Inverso

Si è svolto questa mattina, presso la Camera di commercio di Salerno, un confronto tra Capitaneria di Porto, enti locali e operatori del settore. Al centro dell’incontro le principali criticità registrate nel corso della scorsa stagione estiva, e le problematiche che accompagnano l’inizio della prossima estate.

I temi caldi: salvamento, regole e tutela del mare

Tra le priorità emerse durante il tavolo di lavoro figurano:

  • Il servizio di salvamento;
  • La durata della stagione balneare;
  • I piani collettivi di sicurezza per garantire efficienza, rispetto delle regole e tutela della risorsa mare.

Emergenza erosione costiera e ripascimento

Ma l’attenzione è rimasta alta anche su altri fronti caldi per il litorale salernitano, come l’erosione costiera e i connessi interventi di ripascimento.

Sono tanti i temi che sono stati trattati nel corso dell’iniziativa, sostenuta da Fiba Confesercenti Campania e promossa dal comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Giovanni Calvelli, nel segno della collaborazione tra istituzioni e imprese.

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