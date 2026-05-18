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Castellabate celebra la Giornata dei Figli dei Reduci: una lapide a Villa Matarazzo per gli eroi della FSSF

A Castellabate la Giornata Internazionale dei Figli dei Reduci (FSSF) Americani e Canadesi. Dalla Casa Comunale a Villa Matarazzo: il racconto delle commemorazioni.

Manuel Chiariello

Una manifestazione simbolica e piena di significati quella di oggi a Castellabate in occasione della Giornata Internazionale dei Figli dei Reduci (FSSF) Americani e Canadesi, promossa dall’Associazione Artistico-Culturale “Giuseppe Ripa”, l’Amministrazione Comunale e il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni.

La giornata ricorda i soldati appartenenti ai corpi speciali (FSSF), con Comando Generale in Villa Matarazzo, che nell’estate del 1944 si addestrarono sul territorio di Castellabate per poi partecipare allo sbarco in Francia.

Il cerimoniale e le autorità presenti

Il cerimoniale è partito dalla Casa Comunale con un evento commemorativo che ha visto la partecipazione dei figli dei Reduci, dei rispettivi Consoli, delle autorità e delle Associazioni d’Armi e Civili.

Il programma del pomeriggio a Villa Matarazzo

Nel pomeriggio, invece, la manifestazione si sposterà direttamente in Villa Matarazzo. Qui si terrà una conferenza sulle Forze Speciali nello sbarco alleato, seguita da un momento solenne: lo svelamento di una lapide marmorea accompagnato dall’esecuzione degli Inni Nazionali di Stati Uniti e Canada.

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