Lavori sulla Cilentana a Montano Antilia: giovedì 21 maggio chiusura totale della tratta a Massicelle

Per una nuova attività di ripristino della pavimentazione stradale della SS18VAR “Cilentana”, in località Massicelle a Montano Antilia, si rende necessaria una chiusura al transito della tratta di circa 8 ore, programmata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di giovedì 21 maggio. Durante tale fascia oraria, saranno attive deviazioni in loco lungo percorsi alternativi.
Le cause del dissesto stradale e le azioni legali
L’intervento puntuale si rende necessario, come noto, in relazione all’importante dissesto riscontrato in corrispondenza del km 149,150 – occorso per cause esterne alla sede stradale – in relazione al quale Anas si riserva ogni azione legale di tutela per i costi sostenuti per gli interventi di messa in sicurezza della tratta stradale.
Tale fenomeno, infatti, si è verificato in concomitanza con l’esecuzione di lavori privati – privi di opere di protezione preliminari allo scavo – per la realizzazione di un capannone industriale in prossimità della sede stradale ed ha determinato un progressivo abbassamento della carreggiata.
Il piano per l’intervento definitivo da 1,3 milioni
In seguito al ponte previsto in occasione della giornata festiva del prossimo 2 giugno, Anas procederà infine ad avviare su strada (sempre garantendo la fruibilità della tratta a senso unico alternato) l’intervento definitivo di ripristino del corpo stradale, già progettato per un investimento complessivo di 1,3 milioni di euro.