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Shana Marotta sul tetto d’Italia: Padula festeggia la nuova campionessa di kick boxing

Straordinario successo per la giovane atleta di Padula: Shana Marotta conquista il titolo ai campionati italiani Fight1 di Rozzano

Erminio Cioffi
Shana Marotta

Un risultato straordinario riempie di orgoglio l’intero Vallo di Diano: Shana Marotta, giovane atleta di Padula, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kick boxing.

I numeri del campionato a Rozzano

La manifestazione si è svolta nel weekend presso il Palazzetto dello Sport di Rozzano, trasformato per due giorni nel cuore pulsante degli sport da combattimento. L’evento, organizzato da Fight1 in collaborazione con CSEN, ha visto la partecipazione di oltre 600 atleti provenienti da tutta Italia, accompagnati da circa 400 tra tecnici, coach e accompagnatori.

Un evento di rilievo nazionale

Un appuntamento di grande rilievo, patrocinato dalla Regione Lombardia, che ha portato nel palazzetto oltre mille presenze, confermando l’importanza crescente delle discipline da combattimento nel panorama sportivo nazionale.

Il trionfo sul podio tricolore

In questo contesto altamente competitivo, Shana Marotta ha saputo distinguersi imponendosi nella sua categoria e salendo sul gradino più alto del podio. Un percorso impeccabile che le ha consentito di conquistare il titolo italiano, premiando sacrifici e allenamenti.

Un esempio per i giovani del territorio

Per Padula e per tutto il territorio si tratta di un successo significativo, che testimonia il valore dei giovani atleti locali e la qualità del lavoro svolto dalle realtà sportive del territorio. La vittoria di Shana rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un esempio positivo per tanti ragazzi che si avvicinano allo sport.

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