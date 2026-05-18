Giornata della Legalità ad Agropoli: studenti a confronto al Cineteatro “De Filippo” sulla sicurezza stradale

Alla presenza delle scuole medie e superiori delle città di Agropoli e Capaccio Paestum, si è tenuto un convengo sulla giornata della Legalità per cercare di educare e sensibilizzare i giovani sull’importanza della sicurezza stradale.

L’incontro al Cineteatro “Eduardo De Filippo”

Presso il Cineteatro Eduardo De Filippo di Agropoli si è svolto un incontro dedicato al tema della legalità, con particolare attenzione alla sicurezza stradale. Numerosi gli studenti presenti, provenienti da diversi istituti scolastici di Agropoli e Capaccio Paestum, che hanno partecipato attivamente al confronto con i relatori intervenuti durante l’evento.

I video realizzati dagli studenti

Nel corso dell’iniziativa sono stati proiettati anche alcuni video realizzati dagli stessi ragazzi, elaborati per sensibilizzare sul delicato tema della sicurezza sulle strade e sull’importanza del rispetto delle regole per prevenire incidenti e comportamenti a rischio.