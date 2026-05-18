Attualità

Successo a Matinella per la kermesse “Note di Primavera”: musica e talenti incantano la comunità

Continua il successo di "Note di Primavera" a Matinella: grandi talenti e un'emozionante unione musicale in attesa della Festa della Musica di giugno.

Alessandra Pazzanese

Continua con successo la Kermesse “Note di Primavera”, proposta dalla “Proloco APS Albanella” presieduta da Mimmo Santoro e con la direzione artistica del Maestro Ivano De Simone. “Note di primavera” sta facendo tappa in diversi bar di Matinella e ieri è arrivata presso il bar “Il Locale” con tanti artisti talentuosi. L’evento culminerà nella grande “Festa della Musica” del 20 e del 21 giugno.

I protagonisti della serata: da Michele Ricciardi a voce e piano

Ad esibirsi nella serata di ieri Michele Ricciardi, 22 anni da Salerno: è un cantante di altri tempi, per l’esattezza un Crooner con l’estensione di Baritenore. Il giovane artista porta il suo spettacolo “Viaggio Nel Tempo” nei Teatri e nelle Piazze, uno show che parte dal 1940 e arriva agli anni ‘90. Michele Ricciardi ha fatto parte del coro de Il Volo e ha partecipato a vari programmi televisivi su reti nazionali.

Ad offrire il loro contributo artistico, ieri sera, anche Stefania Gentile e Luigi Impembo con un live di voce e piano. Gentile vanta elevate doti tecniche e collaborazioni di rilievo; durante il suo percorso ha incontrato Luigi Impembo, tastierista con il quale, da subito, ha condiviso la passione per la musica.

La storia musicale di Albanella e i momenti di poesia

Ad arricchire la serata anche il chitarrista Vito Lamberti, Elio Postiglione al Sax e Antonio Capozzoli con la batteria elettronica, un trio di esperti musicisti che, eccezionalmente, si è esibito all’unisono e che rappresenta la Storia musicale e sociale della Comunità Albanellese.

Ad impreziosire l’evento, infine, le parole della scrittrice e poetessa Gabriella Postiglione, che con le sue letture ha emozionato il pubblico donando parole profonde e piene di ispirazione.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.