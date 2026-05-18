Successo a Matinella per la kermesse “Note di Primavera”: musica e talenti incantano la comunità

Continua con successo la Kermesse “Note di Primavera”, proposta dalla “Proloco APS Albanella” presieduta da Mimmo Santoro e con la direzione artistica del Maestro Ivano De Simone. “Note di primavera” sta facendo tappa in diversi bar di Matinella e ieri è arrivata presso il bar “Il Locale” con tanti artisti talentuosi. L’evento culminerà nella grande “Festa della Musica” del 20 e del 21 giugno.

I protagonisti della serata: da Michele Ricciardi a voce e piano

Ad esibirsi nella serata di ieri Michele Ricciardi, 22 anni da Salerno: è un cantante di altri tempi, per l’esattezza un Crooner con l’estensione di Baritenore. Il giovane artista porta il suo spettacolo “Viaggio Nel Tempo” nei Teatri e nelle Piazze, uno show che parte dal 1940 e arriva agli anni ‘90. Michele Ricciardi ha fatto parte del coro de Il Volo e ha partecipato a vari programmi televisivi su reti nazionali.

Ad offrire il loro contributo artistico, ieri sera, anche Stefania Gentile e Luigi Impembo con un live di voce e piano. Gentile vanta elevate doti tecniche e collaborazioni di rilievo; durante il suo percorso ha incontrato Luigi Impembo, tastierista con il quale, da subito, ha condiviso la passione per la musica.

La storia musicale di Albanella e i momenti di poesia

Ad arricchire la serata anche il chitarrista Vito Lamberti, Elio Postiglione al Sax e Antonio Capozzoli con la batteria elettronica, un trio di esperti musicisti che, eccezionalmente, si è esibito all’unisono e che rappresenta la Storia musicale e sociale della Comunità Albanellese.

Ad impreziosire l’evento, infine, le parole della scrittrice e poetessa Gabriella Postiglione, che con le sue letture ha emozionato il pubblico donando parole profonde e piene di ispirazione.