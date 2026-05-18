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Il welfare riparte da Atena Lucana: il Consorzio Sociale S10 mette la famiglia al centro

Il Consorzio Sociale Ambito S10 promuove il convegno "La famiglia al centro: un bene comune" ad Atena Lucana. Un confronto tra istituzioni, scuola e giustizia per fare il punto sui servizi territoriali

Redazione Infocilento
Atena Lucana

Si terrà mercoledì 20 maggio 2026, a partire dalle ore 8:30, presso l’Auditorium Comunale di Atena Lucana Scalo, il convegno “La famiglia al centro: un bene comune”, promosso dal Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e Alburni. L’evento rappresenta un’occasione di riflessione collettiva sul ruolo della famiglia come risorsa fondamentale per il tessuto sociale del territorio.

Il convegno è stato voluto dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, presieduto da Michele Di Candia, e organizzato sotto la direzione di Antonio Domenico Florio, direttore del Consorzio Sociale, con il coordinamento di Mirella Carucci, assistente sociale coordinatrice. I lavori saranno moderati dalla giornalista Elia Rinaldi.

L’apertura è affidata ai saluti istituzionali di Luigi Vertucci, sindaco del Comune di Atena Lucana, S.E. Antonio De Luca, vescovo di Teggiano-Policastro, e del consigliere regionale Corrado Matera, a testimonianza dell’ampia rete di istituzioni coinvolte nell’iniziativa.

Il bilancio del primo anno del centro famiglia

Cuore della giornata sarà la sezione dedicata al “Centro Famiglia”, il servizio avviato dal Consorzio Sociale nel corso dell’ultimo anno. A prendere la parola saranno i protagonisti di questa esperienza: Marco Giordano, docente dell’Università “Aldo Moro” di Bari e direttore del Centro Studi Affido, Barbara Graziani, presidente dell’Associazione “Il Cortile”, e Salvatore Medici, referente della Cooperativa IRIS.

Attraverso le loro voci, sarà possibile fare il punto sui risultati raggiunti in questo primo anno di attività, restituendo concretezza a un progetto che pone la famiglia al centro dell’intervento sociale.

Un approccio sinergico tra scuola, giustizia e istituzioni

Il programma prevede inoltre una serie di interventi da parte di altre istituzioni territoriali. Interverranno Antonella Vairo, dirigente scolastica dell’I.I.S. “Marco Tullio Cicerone” e dell’Istituto Comprensivo “G. Camera” di Sala Consilina, Vincenzo Bonafine, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, e Veronica Pastori, comandante della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina.

Prenderanno la parola anche Giuseppe Santomassimo, giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza, e Andrea Morniroli, assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania: un parterre che testimonia quanto il tema della famiglia sia trasversale alle diverse sfere della vita pubblica, dalla scuola alla giustizia minorile, dalle forze dell’ordine alle politiche regionali.

Le conclusioni saranno affidate ad Anna Gloria Piccininni, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza. Il convegno prevede l’assegnazione di crediti formativi ai fini dell’aggiornamento professionale degli avvocati.

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