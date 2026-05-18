Cilento

Adrenalina in primavera: ritorna il “Cilento Xtreme”, il Festival degli sport estremi

Terza edizione per il Cilento Xtreme: il Festival degli sport estremi cambia date e accende la primavera dal 22 al 24 maggio. Scopri tutti i dettagli.

Alessandra Pazzanese

Ritorna il “Cilento Xtreme”, il Festival degli sport estremi che coinvolgerà i comuni di Trentinara, Giungano e Capaccio Paestum. Il grande evento sportivo, che riunisce nel Cilento tanti atleti, è giunto alla sua III edizione e, quest’anno, presenta una novità importante: non si svolgerà nel mese di settembre, come di consueto, ma in piena primavera.

Ad annunciarlo, ai microfoni di InfoCilento, sono stati gli organizzatori Diego Marino (presidente di “Cilento Xtreme”) e Stefano Coppola (vicepresidente di “Cilento Xtreme”), che hanno svelato tutti i dettagli per la partecipazione.

Il programma: tre giorni di pura adrenalina

L’appuntamento è fissato a partire da venerdì 22 maggio e fino a domenica 24 maggio. Sarà un fine settimana ricco di attività spettacolari, tra cui:

  • Highline: corse sospese nel vuoto su cui camminare;
  • Scalate nel cuore dei paesi;
  • Tanto altro sport per momenti da brivido, vissuti nella massima sicurezza.

Per ogni dettaglio e per consultare il programma completo sarà possibile visitare il sito internet ufficiale all’indirizzo www.cilentoxtreme.it.

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