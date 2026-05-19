Agropoli in lutto, è morto il generale Oscar Pedrazzini: domani l’ultimo saluto

La comunità di Agropoli piange il generale Oscar Pedrazzini, già amministratore del centro cilentano. Aveva 98 anni. Figura di alto profilo istituzionale, già vicesindaco durante l’amministrazione guidata da Bruno Mautone, era stato anche insignito del titolo di grande ufficiale.

Una vita tra successi militari e impegno civile

Durante la sua carriera militare si era affermato per i suoi successi, arrivando anche ad incontrare e a confrontarsi con importanti capi di Stato. Nei mesi scorsi, nonostante l’età, aveva voluto recarsi alle urne per votare il referendum sulla giustizia e lanciare un messaggio ai giovani per la partecipazione democratica.

Il giorno dei funerali

Le esequie del generale Pedrazzini si terranno domani, mercoledì 20 maggio, alle ore 11, presso la chiesa della Madonna delle Grazie ad Agropoli.