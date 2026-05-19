Sanità a Castellabate, tornano i servizi amministrativi alla Casa di Comunità

L’Amministrazione Comunale comunica che, a seguito delle interlocuzioni avviate nelle scorse settimane con la Direzione del Distretto Sanitario 70 e con gli uffici competenti dell’Asl, è stato disposto il parziale ripristino dei servizi amministrativi sanitari presso la Casa di Comunità di Santa Maria di Castellabate, già ex SAUT.

I servizi saranno attivi nelle giornate di martedì e giovedì (dalle ore 8.45 alle ore 13.00) e riguarderanno il pagamento dei ticket sanitari, le pratiche di esenzione per reddito e patologie e i servizi di anagrafe sanitaria con la scelta o revoca del medico di base/pediatra e TS.

Il superamento dei disagi e il supporto temporaneo

La sospensione temporanea delle attività amministrative, avvenuta dallo scorso aprile in concomitanza con il passaggio della struttura a Casa di Comunità, aveva inevitabilmente creato disagi per l’utenza del territorio. Fin da subito, però, l’Amministrazione comunale si è attivata concretamente per garantire assistenza ai cittadini, predisponendo due punti di supporto presso la Casa Comunale e presso l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, così da assicurare continuità ai principali servizi.

Parallelamente, il Comune ha mantenuto un confronto costante con l’Asl e con il Distretto Sanitario 70 per giungere a una soluzione rapida ed efficace. Il ripristino dei servizi sarà possibile grazie al provvisorio distacco di personale amministrativo proveniente dalla sede di Agropoli, in attesa dell’assegnazione definitiva di ulteriori unità da parte degli uffici competenti.

La dichiarazione del sindaco Marco Rizzo

“Abbiamo scelto di lavorare con serietà e responsabilità con un unico obiettivo che è quello di tutelare i cittadini e ripristinare servizi fondamentali, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Oggi arriva un primo risultato concreto frutto di un dialogo istituzionale continuo e costante con gli enti competenti, ma non ci fermeremo qui. Puntiamo al completo ripristino dei servizi per rafforzare ulteriormente un centro nevralgico dal punto di vista sanitario come l’ex SAUT, oggi Casa di Comunità”, spiega il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.