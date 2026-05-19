Spaccio a Salerno, blitz dei Carabinieri a Matierno: arrestato un uomo con 69 grammi di hashish

I Carabinieri della Stazione di Salerno Fratte hanno tratto in arresto un uomo a Matierno, frazione del capoluogo salernitano, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il blitz è scattato lo scorso 16 maggio nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto della diffusione di sostanze illegali nella periferia cittadina.

Il sequestro della sostanza stupefacente

Durante l’operazione condotta dai militari dell’Arma, l’indagato è stato trovato in possesso di un quantitativo consistente di droga. Nello specifico, le forze dell’ordine hanno rinvenuto e sequestrato circa 69 grammi di hashish, pronti per essere immessi sul mercato illecito.

La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro per le successive analisi quantitative e qualitative, mentre per l’uomo sono scattate immediatamente le procedure di arresto formale da parte dei Carabinieri della locale stazione.