Cronaca

Spaccio a Salerno, blitz dei Carabinieri a Matierno: arrestato un uomo con 69 grammi di hashish

I Carabinieri della Stazione di Salerno Fratte hanno arrestato un uomo nella frazione di Matierno: sequestrati circa 69 grammi di hashish

Redazione Infocilento
droga Salerno

I Carabinieri della Stazione di Salerno Fratte hanno tratto in arresto un uomo a Matierno, frazione del capoluogo salernitano, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il blitz è scattato lo scorso 16 maggio nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto della diffusione di sostanze illegali nella periferia cittadina.

Il sequestro della sostanza stupefacente

Durante l’operazione condotta dai militari dell’Arma, l’indagato è stato trovato in possesso di un quantitativo consistente di droga. Nello specifico, le forze dell’ordine hanno rinvenuto e sequestrato circa 69 grammi di hashish, pronti per essere immessi sul mercato illecito.

La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro per le successive analisi quantitative e qualitative, mentre per l’uomo sono scattate immediatamente le procedure di arresto formale da parte dei Carabinieri della locale stazione.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.