Sanità a Salerno, l’affondo di Cirielli: “Ruggi d’Aragona in emergenza cronica, la Regione Campania è assente”

Secondo Italo Giuseppe Cirielli, Responsabile Regionale Enti Locali Fratelli d’Italia Campania, la visita ispettiva effettuata dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia e del gruppo ECR Conservatori presso il Pronto Soccorso e il reparto di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno conferma quanto denunciato da tempo: la sanità campana vive una condizione di emergenza strutturale, organizzativa e gestionale che non può più essere ignorata.

Ospedale Ruggi: un presidio strategico in sofferenza

Il Ruggi rappresenta un presidio fondamentale per Salerno e per un territorio vastissimo. Al suo interno operano medici, infermieri e personale sanitario di altissimo valore, che ogni giorno garantiscono assistenza con professionalità, sacrificio e senso del dovere. Proprio per questo è ancora più grave constatare che queste eccellenze siano costrette a lavorare in condizioni difficilissime, a causa di carenze di organico e criticità organizzative ormai croniche.

I numeri del Pronto Soccorso: in servizio 13 medici su 40

Il dato del Pronto Soccorso è emblematico: a fronte di una previsione di circa 40 medici in pianta organica, risultano in servizio appena 13 unità. Numeri che raccontano da soli il peso insostenibile scaricato sulle spalle degli operatori e, inevitabilmente, sui cittadini che ogni giorno si rivolgono alla struttura in cerca di cure tempestive.

Le richieste alla Regione: stop alle passerelle, servono assunzioni

La sanità è la prima emergenza della Campania. Non bastano annunci, passerelle o dichiarazioni di principio: servono assunzioni, programmazione, investimenti e una reale attenzione della Regione verso i presidi ospedalieri, a partire dal Ruggi di Salerno.

“Ringrazio i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia e del gruppo ECR Conservatori per aver avviato questo percorso ispettivo negli ospedali campani. È un’iniziativa seria e necessaria, che consente di verificare direttamente le condizioni delle strutture, ascoltare gli operatori e portare all’attenzione delle istituzioni le reali criticità del sistema sanitario regionale.”

“Il nostro impegno – aggiunge Cirielli – sarà quello di continuare a tenere alta l’attenzione sul Ruggi e sull’intera rete ospedaliera della provincia di Salerno, perché i cittadini hanno diritto a una sanità efficiente, dignitosa e all’altezza del lavoro straordinario svolto ogni giorno dal personale sanitario”.