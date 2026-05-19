Sanità Digitale: Inaugurato il nuovo Ambulatorio Virtuale di Comunità al Cilento Outlet

Un nuovo presidio sanitario digitale a servizio del territorio. Si è tenuta questa mattina, presso il Cilento Outlet, l’inaugurazione del nuovo AVC – Ambulatorio Virtuale di Comunità, un innovativo progetto realizzato in stretta collaborazione con l’ASL Salerno.
Il servizio consentirà ai cittadini di accedere a prestazioni di telemedicina in uno spazio dedicato, moderno e facilmente raggiungibile. Attraverso strumenti digitali sicuri, sarà possibile effettuare:
- Televisite di controllo
- Follow-up specialistici
- Servizi sanitari a distanza con il supporto del personale presente
Il valore strategico della Telemedicina per l’ASL Salerno
Grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale dell’ASL Salerno, Gennaro Sosto, che ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa:
“L’AVC rappresenta un passo concreto verso una sanità sempre più vicina alle persone. La telemedicina ci permette di abbattere distanze e tempi di attesa, offrendo ai cittadini servizi efficienti e accessibili”.
Il Cilento Outlet come hub per il benessere della comunità
Soddisfatto anche Paolo Negri, che ha evidenziato l’importanza sociale dell’iniziativa all’interno della struttura commerciale:
“Siamo orgogliosi di ospitare all’interno del Cilento Outlet un servizio così innovativo. Crediamo che un luogo frequentato quotidianamente da tante famiglie possa diventare anche uno spazio utile alla salute e al benessere della comunità”.
Tecnologia e prossimità: una sanità a misura d’uomo
A rimarcare l’aspetto umano e territoriale del progetto è stata infine Veneranda Pascale:
“Questo ambulatorio virtuale nasce per offrire supporto concreto ai cittadini, soprattutto a chi ha difficoltà negli spostamenti o necessita di controlli frequenti. Tecnologia e prossimità possono davvero migliorare la qualità della vita delle persone”.
L’AVC si propone così come un nuovo punto di riferimento per la sanità digitale nel territorio, unendo l’innovazione tecnologica all’assistenza e all’attenzione ai bisogni reali della comunità.