Attualità

Sanità Digitale: Inaugurato il nuovo Ambulatorio Virtuale di Comunità al Cilento Outlet

Un nuovo presidio digitale per la telemedicina nasce dalla collaborazione tra ASL Salerno e la struttura commerciale, abbattendo distanze e tempi di attesa per i cittadini

Raffaella Giaccio

Un nuovo presidio sanitario digitale a servizio del territorio. Si è tenuta questa mattina, presso il Cilento Outlet, l’inaugurazione del nuovo AVC – Ambulatorio Virtuale di Comunità, un innovativo progetto realizzato in stretta collaborazione con l’ASL Salerno.

Il servizio consentirà ai cittadini di accedere a prestazioni di telemedicina in uno spazio dedicato, moderno e facilmente raggiungibile. Attraverso strumenti digitali sicuri, sarà possibile effettuare:

  • Televisite di controllo
  • Follow-up specialistici
  • Servizi sanitari a distanza con il supporto del personale presente

Il valore strategico della Telemedicina per l’ASL Salerno

Grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale dell’ASL Salerno, Gennaro Sosto, che ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa:

“L’AVC rappresenta un passo concreto verso una sanità sempre più vicina alle persone. La telemedicina ci permette di abbattere distanze e tempi di attesa, offrendo ai cittadini servizi efficienti e accessibili”.

Il Cilento Outlet come hub per il benessere della comunità

Soddisfatto anche Paolo Negri, che ha evidenziato l’importanza sociale dell’iniziativa all’interno della struttura commerciale:

“Siamo orgogliosi di ospitare all’interno del Cilento Outlet un servizio così innovativo. Crediamo che un luogo frequentato quotidianamente da tante famiglie possa diventare anche uno spazio utile alla salute e al benessere della comunità”.

Tecnologia e prossimità: una sanità a misura d’uomo

A rimarcare l’aspetto umano e territoriale del progetto è stata infine Veneranda Pascale:

“Questo ambulatorio virtuale nasce per offrire supporto concreto ai cittadini, soprattutto a chi ha difficoltà negli spostamenti o necessita di controlli frequenti. Tecnologia e prossimità possono davvero migliorare la qualità della vita delle persone”.

L’AVC si propone così come un nuovo punto di riferimento per la sanità digitale nel territorio, unendo l’innovazione tecnologica all’assistenza e all’attenzione ai bisogni reali della comunità.

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