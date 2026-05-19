Prevenzione dei tumori femminili: visite gratuite a Salerno con l’associazione Noi con Voi Oncologia

C’è un gesto semplice che può cambiare il corso di una vita: prendersi cura di sé. È da questa consapevolezza che nasce l’iniziativa promossa dall’Associazione di Promozione Sociale “Noi con Voi Oncologia”, che venerdì 23 maggio aprirà le porte della Fondazione Carisal di Salerno per una mattinata dedicata alla prevenzione dei tumori femminili.

Dalle 9:00 alle 13:30, le donne del territorio — in particolare quelle che vivono situazioni di fragilità economica e sociale — potranno accedere gratuitamente a visite specialistiche e ricevere consigli preziosi per la propria salute. Perché la prevenzione non deve essere un privilegio, ma un diritto accessibile a tutte.

Specialisti al servizio della comunità

Ad accogliere le partecipanti ci saranno il Dott. Alessio Volpe, radiologo senologo, e la Dott.ssa Anna Strianese, biologa nutrizionista. Due professionisti che hanno scelto di mettere la propria competenza al servizio di chi ha più bisogno.

Il Dott. Volpe, in particolare, è un volto familiare per chi segue le iniziative di prevenzione sul territorio salernitano: la sua presenza costante accanto alle associazioni e ai cittadini testimonia un impegno che va oltre la professione e diventa vocazione.

Prevenire è un atto d’amore

I tumori femminili rappresentano ancora oggi una delle sfide più difficili per la salute pubblica. Eppure, quando intercettati precocemente, le possibilità di cura aumentano in modo significativo. La prevenzione è la prima, vera arma contro il cancro — e spesso basta un controllo, una visita, un momento di attenzione verso il proprio corpo per fare la differenza.

Questa giornata vuole essere proprio questo: un invito a non rimandare, a non avere paura, a scegliere di volersi bene. Un’occasione per le donne di sentirsi accolte, ascoltate, accompagnate.

Un progetto che nasce dalla solidarietà

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Prevenzione in movimento Salute per Tutti”, reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Banco di Napoli e della Fondazione Carisal. Due realtà che credono nel valore della prevenzione e nella forza della comunità.

Una rete di cura e umanità

A guidare l’associazione c’è Rosella Esposito, presidente di “Noi con Voi Oncologia”, affiancata da un gruppo di volontari che ogni giorno scelgono di stare accanto a chi affronta la malattia. Presenti alla giornata Monica Esposito, che ha curato l’organizzazione dell’attività, e le volontarie Laura La Matta, Pina Izzo ed Annamaria Orlando. Saranno loro ad accompagnare le partecipanti in questo percorso di prevenzione, offrendo non solo assistenza pratica, ma anche quel calore umano che fa sentire meno sole.

Perché dietro ogni visita c’è una storia, dietro ogni donna c’è una vita che merita attenzione e rispetto.

Un appuntamento da non perdere

Venerdì 23 maggio 2026, dalle 9:00 alle 13:30 Fondazione Carisal – Salerno

Le visite sono gratuite e rivolte in particolare alle donne in condizioni di disagio.

Per informazioni e prenotazioni: apsnoiconvoi@gmail.com

Prendersi cura di sé non è egoismo. È il primo passo per poter continuare a prendersi cura di chi amiamo.