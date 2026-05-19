Salernitana a Ravenna per blindare la semifinale: febbre playoff e settore ospiti già sold out

La Salernitana di mister Serse Cosmi sarà di scena domani, 20 maggio, allo stadio “Bruno Benelli” di Ravenna, con calcio d’inizio alle ore 20.45, per la gara di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C.

I granata vogliono chiudere il discorso qualificazione per la semifinale (che sarà con una tra Union Brescia e Casarano), forti del risultato dell’andata dove, grazie alle reti di Lescano e Anastasio, la Bersagliera si è imposta per 2 a 0 davanti al proprio pubblico. Un pubblico pronto a seguire la squadra anche a Ravenna: il settore ospiti è infatti già sold out in meno di un’ora.

Report dall’allenamento: la preparazione al “Mary Rosy”

La Salernitana si è ritrovata ieri pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy per riprendere la preparazione. La squadra è stata divisa in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di domenica hanno svolto un lavoro defaticante, mentre il resto della squadra si è disimpegnato in un lavoro aerobico seguito da esercitazioni sul possesso palla e partitine a campo ridotto. Differenziato per Matteo Arena.

Qui Ravenna e Salernitana: rientri e squalifiche

Cosmi ritrova Matino, che torna a disposizione dopo il turno di squalifica. Il Ravenna, invece, ritroverà il difensore Donati, che sarà schierato nei tre centrali difensivi, oltre a Mandorlini junior. Non ci sarà invece Nicolas Viola, che sarà squalificato.

Le ultime sulle formazioni: i dubbi di Serse Cosmi

Difficile che l’allenatore granata possa cambiare qualcosa nell’undici di partenza; l’unico ballottaggio potrebbe essere quello tra Berra e Matino. Dovrebbero poi essere confermati Golemic e Anastasio in difesa davanti a Donnarumma, con Cabianca e Villa sulle corsie, De Boer e Tascone in mezzo e Ferraris, Lescano e Ferrari in avanti. Scalpitano però Achik, Carriero e Capomaggio. Oggi la rifinitura che scioglierà gli ultimi dubbi.