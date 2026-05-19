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Calcio e riscatto al carcere di Salerno: detenuti e avvocati in campo per il progetto Scatto libero

Il 22 maggio la Casa Circondariale di Salerno ospita l'evento finale di "Sport di tutti - Carceri". In programma una sfida con i legali del Foro e la consegna dei diplomi di istruttore ai detenuti

Ernesto Rocco
Campo da calcio

Il giorno 22 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso la Casa Circondariale “Antonio Caputo” di Salerno, si terrà l’evento conclusivo del progetto “Sport di tutti – Carceri. Scatto Libero”, che ha visto l’Istituto penitenziario impegnato in prima linea nella promozione dello sport come strumento di rieducazione, di prevenzione del disagio e di inclusione sociale.

Il valore dello sport come strumento sociale e di inclusione

Il progetto è promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport, in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita.

La sfida sul campo tra detenuti e avvocati del Foro

La giornata celebrativa, dal forte valore trattamentale e sportivo, vedrà incontrarsi sul campo dell’Istituto una rappresentativa di detenuti e una delegazione di Avvocati del Foro di Salerno. Alla partita assisterà anche una delegazione di studenti del Liceo Scientifico Statale “Francesco Severi” di Salerno.

Consegna dei diplomi e nuove opportunità di riscatto

Al termine dell’incontro sportivo, seguirà la cerimonia di consegna dei diplomi nazionali di Istruttore Nazionale di “Ginnastica per Tutti” ai detenuti che hanno completato con successo il percorso formativo svolto dall’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport). Il conseguimento di questa qualifica rappresenta una concreta opportunità di crescita professionale e di riscatto sociale.

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