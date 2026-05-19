Sport, prestigioso premio nazionale al CONI per il Maestro Ferdinando Polito

Il Salone d’Onore del CONI, situato al Foro Italico di Roma, ha fatto da sfondo alla consegna di un prestigioso riconoscimento nazionale. Il Maestro Ferdinando Polito, originario di Capaccio Paestum, è stato premiato dalla Libertas, l’Ente Nazionale di Promozione Sportiva.

Per il direttore tecnico del Dojo Poseidon e fiduciario CONI si tratta di una importante riconferma, che bissa il successo e il premio già ottenuti nel corso dello scorso anno.

I motivi del riconoscimento nazionale

La Libertas ha inserito il Maestro Polito tra i migliori quadri tecnici e dirigenziali d’Italia. La selezione è avvenuta sulla base del suo eccezionale operato quotidiano sul territorio. Il premio vuole celebrare la costante dedizione nel trasmettere i valori sani dello sport.

Attraverso l’insegnamento di discipline come il karate e la kickboxing, e grazie al suo costante impegno nel sociale, Polito garantisce la crescita, l’inclusione e il benessere psicofisico di tutti i suoi praticanti.