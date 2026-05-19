Cilento

Giornata della legalità a Vallo della Lucania: premi e cultura con i giovani del Parmenide e Marta Russo

Vallo della Lucania celebra la Giornata della legalità. Tra i premiati e gli ospiti anche Marta Russo, attivista nominata Cavaliere della Repubblica

Redazione Infocilento
Vallo della Lucania

In occasione della “Giornata della Legalità”, promossa dal Comune di Vallo della Lucania, dall’assessore alla Pubblica istruzione Iolanda Molinaro e dall’Istituto Parmenide, saranno premiate personalità che si sono distinte nella promozione dei valori della legalità, della giustizia, della solidarietà e della responsabilità civile.

L’iniziativa vede la partecipazione dell’Ambito territoriale sociale S8, parte integrante della comunità educante territoriale, impegnato nella promozione di percorsi educativi, inclusivi e di cittadinanza attiva attraverso la collaborazione tra istituzioni, scuola, famiglie e territorio.

L’esempio di Marta Russo, giovane cavaliere della Repubblica

È prevista, inoltre, la partecipazione di Marta Russo, giovane attivista e influencer campana, insignita nel 2025 del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella, nota per il suo impegno nella sensibilizzazione sui temi dell’inclusione e dell’accessibilità. Il suo percorso rappresenta un esempio concreto di promozione dei diritti, della partecipazione e della piena inclusione nella vita sociale e comunitaria.

Il contributo artistico e culturale degli studenti

Nel corso dell’evento, gli alunni dell’Istituto Parmenide saranno protagonisti di momenti artistici e culturali, con l’esecuzione di un reading e di brani musicali, offrendo il proprio contributo alla riflessione sui temi della legalità, della memoria e della cittadinanza attiva.

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