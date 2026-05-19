Giornata della legalità a Vallo della Lucania: premi e cultura con i giovani del Parmenide e Marta Russo

In occasione della “Giornata della Legalità”, promossa dal Comune di Vallo della Lucania, dall’assessore alla Pubblica istruzione Iolanda Molinaro e dall’Istituto Parmenide, saranno premiate personalità che si sono distinte nella promozione dei valori della legalità, della giustizia, della solidarietà e della responsabilità civile.

L’iniziativa vede la partecipazione dell’Ambito territoriale sociale S8, parte integrante della comunità educante territoriale, impegnato nella promozione di percorsi educativi, inclusivi e di cittadinanza attiva attraverso la collaborazione tra istituzioni, scuola, famiglie e territorio.

L’esempio di Marta Russo, giovane cavaliere della Repubblica

È prevista, inoltre, la partecipazione di Marta Russo, giovane attivista e influencer campana, insignita nel 2025 del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella, nota per il suo impegno nella sensibilizzazione sui temi dell’inclusione e dell’accessibilità. Il suo percorso rappresenta un esempio concreto di promozione dei diritti, della partecipazione e della piena inclusione nella vita sociale e comunitaria.

Il contributo artistico e culturale degli studenti

Nel corso dell’evento, gli alunni dell’Istituto Parmenide saranno protagonisti di momenti artistici e culturali, con l’esecuzione di un reading e di brani musicali, offrendo il proprio contributo alla riflessione sui temi della legalità, della memoria e della cittadinanza attiva.