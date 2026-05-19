Celle di Bulgheria, cade dalla scala da un’altezza di cinque metri: è grave

Attimi di paura questa mattina a Celle di Bulgheria, dove un cinquantacinquenne del posto è rimasto vittima di un terribile incidente domestico. L’uomo era in casa, intento a pulire un telone di plastica, quando all’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto dalla scala sopra la quale si trovava per effettuare le pulizie.

I soccorsi e il trasferimento in elisoccorso

Nonostante il tentativo di evitare l’impatto, il malcapitato è precipitato da un’altezza di circa cinque metri, finendo rovinosamente sull’asfalto. Ad accorgersi di quanto avvenuto è stata la moglie del cinquantacinquenne che, sotto shock e impaurita, ha iniziato a urlare cercando aiuto.

Ad intervenire tempestivamente è stato l’assistente capo della Polizia Municipale Giovanni Lungo, che, capita la gravità della situazione, ha velocemente attivato la macchina dei soccorsi. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118, che ha subito effettuato le prime prestazioni mediche necessarie.

Date le condizioni critiche dell’uomo, si è reso tuttavia necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il mezzo aereo è atterrato poco dopo al campo sportivo Jacolina di Celle di Bulgheria, dove nel frattempo il ferito era stato trasportato per il successivo trasferimento in una struttura ospedaliera di Salerno. Sarà ora necessario monitorare le condizioni di salute del cinquantacinquenne per verificare se la caduta abbia provocato lesioni agli organi interni.