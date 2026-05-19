Attualità

Agropoli, gli studenti della “Rossi Vairo” a lezione di ambiente sul sentiero Trentova-Tresino

Passeggiata didattica per le classi dell'Istituto "Gino Rossi Vairo" di Agropoli: una mattinata tra natura, educazione civica e raccolta rifiuti con i Carabinieri Forestali e le associazioni.

Antonella Agresti

Una mattinata nella natura per sensibilizzare i più giovani al rispetto dell’ambiente e renderli consapevoli dello straordinario patrimonio naturalistico che li circonda. È stato questo l’obiettivo della passeggiata didattica che questa mattina ha visto protagoniste alcune classi dell’Istituto Comprensivo “Gino Rossi Vairo” di Agropoli.

Scuola e istituzioni insieme per il territorio

Promotori dell’iniziativa – insieme all’istituzione scolastica – i Carabinieri Forestali, con il supporto di Legambiente, Plastic Free, dell’amministrazione comunale e della Sarim. Presente al raduno presso il centro visite Trentova anche il consigliere delegato alla Cultura Francesco Crispino, che ha portato il saluto del sindaco e dell’intera amministrazione comunale.

Lezioni di biodiversità e cittadinanza attiva sul sentiero

Durante il percorso sul sentiero Trentova – Tresino, il maresciallo Patrizia Ferrara ha spiegato ai ragazzi l’importanza della tutela dei boschi e della biodiversità. A farle eco, il presidente di Legambiente Mario Salsano.

Durante il cammino gli studenti, con il supporto dei docenti presenti, hanno provveduto a raccogliere i rifiuti rinvenuti sul sentiero. La particolare giornata scolastica ha riscosso grande successo tra gli alunni, che hanno saputo coniugare senso civico, sport e divertimento.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.