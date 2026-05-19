Agropoli, gli studenti della “Rossi Vairo” a lezione di ambiente sul sentiero Trentova-Tresino

Una mattinata nella natura per sensibilizzare i più giovani al rispetto dell’ambiente e renderli consapevoli dello straordinario patrimonio naturalistico che li circonda. È stato questo l’obiettivo della passeggiata didattica che questa mattina ha visto protagoniste alcune classi dell’Istituto Comprensivo “Gino Rossi Vairo” di Agropoli.

Scuola e istituzioni insieme per il territorio

Promotori dell’iniziativa – insieme all’istituzione scolastica – i Carabinieri Forestali, con il supporto di Legambiente, Plastic Free, dell’amministrazione comunale e della Sarim. Presente al raduno presso il centro visite Trentova anche il consigliere delegato alla Cultura Francesco Crispino, che ha portato il saluto del sindaco e dell’intera amministrazione comunale.

Lezioni di biodiversità e cittadinanza attiva sul sentiero

Durante il percorso sul sentiero Trentova – Tresino, il maresciallo Patrizia Ferrara ha spiegato ai ragazzi l’importanza della tutela dei boschi e della biodiversità. A farle eco, il presidente di Legambiente Mario Salsano.

Durante il cammino gli studenti, con il supporto dei docenti presenti, hanno provveduto a raccogliere i rifiuti rinvenuti sul sentiero. La particolare giornata scolastica ha riscosso grande successo tra gli alunni, che hanno saputo coniugare senso civico, sport e divertimento.