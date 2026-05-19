Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: Romano Gregorio ufficiale alla Direzione per i prossimi cinque anni

Per l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni inizia un nuovo mandato per la direzione dell’Area Protetta.
Dopo l’iter di selezione e la trasmissione della terna dei candidati, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con Decreto n. 156 del 15 maggio 2026, ha ufficializzato la nomina del dott. Romano Gregorio per la Direzione dell’Ente e delle Aree Marine Protette annesse.
Obiettivo continuità: tutela della biodiversità e sviluppo sostenibile
Il Direttore, in continuità con i precedenti incarichi, assumerà un mandato quinquennale, con l’obiettivo di proseguire e implementare le linee programmatiche di sviluppo sostenibile, tutela della biodiversità e valorizzazione turistica che da sempre contraddistinguono il Parco.
Le sfide del nuovo mandato: turismo lento ed eccellenze locali
Il dott. Gregorio sarà chiamato ad affrontare sfide importanti per il territorio, lavorando in stretta sinergia con il Presidente e il Consiglio Direttivo dell’Ente e con le istituzioni locali.
Tra le priorità della nuova gestione vi sono:
- La promozione del turismo esperienziale;
- Lo sviluppo della mobilità lenta;
- Il potenziamento dei cammini e delle ciclovie;
- Il sostegno alle eccellenze agroalimentari e culturali dell’area.