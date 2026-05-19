Sport, il Caprioli vola in Prima Categoria: la festa playoff nelle parole del DS Percopo

Una stagione esaltante, vissuta sul filo del rasoio e culminata con una festa meritatissima. La comunità di Caprioli è ufficialmente in festa per la promozione in Prima Categoria, arrivata al termine di un campionato di Seconda Categoria incredibilmente equilibrato e avvincente, dove cinque squadre si sono date battaglia fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata.

La regular season si era chiusa con un vero e proprio giallo sportivo: lo scontro diretto dell’ultimo turno tra Caprioli e Sicignano, appaiate in testa alla classifica. Ad avere la meglio in quell’occasione era stata la formazione alburnina, costringendo i ragazzi di mister Greco a passare dalle forche caudine dei playoff. Lì, però, è emerso il vero carattere della squadra: dopo il pirotecnico 3-3 con il Cannalonga, il Caprioli ha battuto nella finalissima il Real Cilento per 2-0, staccando definitivamente il pass per la categoria superiore.

Le emozioni del DS Fedele Percopo

A raccontare i retroscena e la gioia di questa cavalcata trionfale è stato il Direttore Sportivo Fedele Percopo, intervenuto ieri sera nel corso del programma sportivo di InfoCilento “In campo”.

“È stata una stagione esaltante — ha esordito il DS —. Eravamo partiti con un programma biennale, ma ci siamo ritrovati a lottare per il vertice fin da subito. È stato un campionato avvincente, con 4-5 squadre a darsi battaglia. Purtroppo abbiamo perso in casa l’ultima giornata contro il Sicignano, ma nei playoff ci siamo riscattati alla grande.”

Il “segreto” del successo e il fattore tifoseria

Dietro un grande traguardo c’è sempre una grande guida. Percopo non ha dubbi nell’indicare l’artefice principale di questo miracolo sportivo:

“Il segreto di questa stagione? Dico il Mister Greco. È una persona estremamente capace. Non era facile, al primo anno, creare una squadra così competitiva, unendo calciatori abituati a categorie superiori. È andata benissimo.”

Un plauso speciale è andato anche al pubblico locale, che non ha mai fatto mancare il proprio calore: “È stato un campionato molto seguito dai nostri tifosi, davvero bello” ha sottolineato con orgoglio il dirigente.

Futuro e programmazione: fusione e obiettivi ambiziosi

La società non ha intenzione di fermarsi e sta già gettando le basi per il futuro, che si preannuncia ricco di novità strutturali: