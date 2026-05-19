Attualità

Tragedia a Battipaglia: domani i funerali di Gerardo D’Alessandro, liberata la salma

Fissati i funerali di Gerardo D'Alessandro a Battipaglia dopo il nulla osta delle autorità. La comunità si stringe attorno alla famiglia per l'ultimo saluto.

Antonio Elia
Gerardo D'Alessandro

Si svolgeranno domani, mercoledì 20 maggio, alle ore 15:30, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in via R. Jemma a Battipaglia, i funerali di Gerardo D’Alessandro, vittima del tragico incidente mortale in moto avvenuto nei giorni scorsi.

Il nulla osta delle autorità e l’ultimo saluto

Dopo il nulla osta delle autorità competenti e la liberazione della salma, familiari, amici e conoscenti potranno rivolgere l’ultimo saluto a Gerardo in un momento di grande raccoglimento e preghiera.

Il profondo cordoglio della comunità di Battipaglia

La comunità di Battipaglia si stringe con forza attorno al dolore della famiglia D’Alessandro per la prematura e tragica scomparsa del giovane.

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