Tragedia a Battipaglia: domani i funerali di Gerardo D’Alessandro, liberata la salma

Si svolgeranno domani, mercoledì 20 maggio, alle ore 15:30, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in via R. Jemma a Battipaglia, i funerali di Gerardo D’Alessandro, vittima del tragico incidente mortale in moto avvenuto nei giorni scorsi.

Il nulla osta delle autorità e l’ultimo saluto

Dopo il nulla osta delle autorità competenti e la liberazione della salma, familiari, amici e conoscenti potranno rivolgere l’ultimo saluto a Gerardo in un momento di grande raccoglimento e preghiera.

Il profondo cordoglio della comunità di Battipaglia

La comunità di Battipaglia si stringe con forza attorno al dolore della famiglia D’Alessandro per la prematura e tragica scomparsa del giovane.