Sanità nelle aree interne: a Polla arriva il nuovo pediatra, a InfoCilento parla il Dott. Francesco Fasolino

L’assistenza medica territoriale del comprensorio cilentano, del Vallo di Diano e degli Alburni segna un punto a favore della salute dei più piccoli. Dopo l’assegnazione formale dei mesi scorsi, ha aperto ufficialmente a Polla lo studio medico del dottor Francesco Fasolino, che diventa così il nuovo unico punto di riferimento assistenziale pediatrico per l’intera comunità locale.

Il pediatra è stato ospite nella nostra redazione per raccontare l’inizio di questo percorso e per sottolineare quanto la capillarità dell’assistenza medica sia vitale per le aree interne, spesso penalizzate dalle distanze geografiche.

Dal reparto di terapia intensiva alla cura sul territorio

Il dottor Fasolino arriva a Polla forte di un bagaglio accademico e clinico di altissimo livello. Specializzato in Pediatria e Neonatologia nel 2024 presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli, ha lavorato per circa due anni come Dirigente Medico in Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale presso l’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Dopo una prima esperienza sul territorio come medico provvisorio a Capaccio Paestum (ora sostituito dal dott. Rosario Pecoraro), l’approdo a Polla in qualità di Pediatra Assegnatario Definitivo rappresenta una scelta di campo precisa: portare la competenza ospedaliera direttamente a contatto con le famiglie.

La prossimità dell’assistenza pediatrica su un territorio molto vasto

L’attivazione di questo ambulatorio risponde a un bisogno concreto del Vallo di Diano. Nelle zone interne, la carenza di specialisti costringe spesso i genitori a lunghi e stressanti viaggi in auto anche solo per una visita di controllo. L’obiettivo del dottor Fasolino è invertire questa rotta:

«Questo ruolo mi permetterà di fornire assistenza pediatrica completa a tutti i bambini, da zero mesi fino all’adolescenza. Scegliere la medicina territoriale significa accompagnare la crescita dei più piccoli giorno dopo giorno, costruendo un rapporto di fiducia duraturo con le famiglie e garantendo un diritto alla salute accessibile, senza l’obbligo di dover percorrere centinaia di chilometri».

La presenza stabile di un pediatra di libera scelta a Polla non è solo una notizia di servizio per i genitori, ma rappresenta un tassello cruciale per il contrasto allo spopolamento delle aree interne. Sapere di poter contare su un riferimento medico qualificato e definitivo sotto casa offre serenità alle giovani coppie e garantisce una sorveglianza sanitaria continua, fondamentale per la prevenzione e la gestione delle patologie infantili.

Informazioni utili per le famiglie

Lo studio è ufficialmente operativo dallo scorso lunedì 4 maggio. Le famiglie del territorio possono già procedere con la scelta del medico presso gli uffici distrettuali competenti dell’ASL per assicurare ai propri figli l’assistenza del nuovo specialista.