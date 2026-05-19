Cilento

Incidente a Roccadaspide: 70enne cade dal tetto in località Tempalta, soccorso in eliambulanza

Paura a Roccadaspide: un uomo di 70 anni è caduto dal tetto da oltre quattro metri di altezza. Soccorso dal 118, è stato trasferito d'urgenza in eliambulanza a Salerno.

Alessandra Pazzanese

Paura in località Tempalta di Roccadaspide nel pomeriggio di oggi, quando un uomo di settant’anni è caduto dal tetto della sua abitazione.

La dinamica della caduta da oltre quattro metri

L’uomo stava effettuando dei lavori di pulizia delle grondaie quando avrebbe perso l’equilibrio, cadendo da un’altezza di oltre quattro metri. L’impatto al suolo è stato molto violento e ha fatto scattare immediatamente l’allarme tra i presenti.

I soccorsi del 118 e il trasferimento d’urgenza a Salerno

Diversi i traumi riportati dall’anziano, tanto che i soccorritori del 118, dopo aver raggiunto tempestivamente il paziente in ambulanza e dopo aver prestato i primi interventi di soccorso, hanno ritenuto opportuno allertare l’eliambulanza per il trasferimento d’urgenza presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Presso il nosocomio salernitano sono tuttora in corso gli accertamenti diagnostici e gli interventi del caso per stabilizzare le condizioni del settantenne.

Seguono aggiornamenti.

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