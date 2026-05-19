Kings League, il Cilento sul tetto d’Italia: Mauro Veneroso di Palinuro è campione con gli Alpak

C’è anche un po’ di Cilento sulla vittoria degli AlpaK nella Kings League Italia disputata ieri. A conquistare il titolo nazionale è stata la squadra guidata da Frenezy, protagonista di una cavalcata straordinaria culminata in una finale spettacolare e ricca di emozioni contro gli Underdogs. Tra i grandi protagonisti del trionfo anche Mauro Veneroso, talento originario di Palinuro.

La partita: una finale spettacolare decisa agli shootout

Al termine di una sfida equilibratissima, intensa e combattuta fino all’ultimo secondo, ad alzare la coppa al cielo sono stati gli AlpaK, capaci di imporsi agli shootout dopo il rocambolesco 6-6 maturato nei tempi regolamentari. Un successo che consente alla squadra di Frenezy di prendere lo scettro dei TRM, formazione vincitrice uscente, scrivendo per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro della competizione.

Per Veneroso si tratta di un bel successo a livello personale e di squadra. Arrivato nel corso della stagione, l’attaccante cilentano ha saputo ritagliarsi rapidamente spazio all’interno della rosa mettendo in mostra tutte le proprie capacità. Il giovane Mauro entra infatti nella storia della Kings League italiana, portando con sé anche un pezzo della sua terra e del suo Cilento.

Cos’è la Kings League: il fenomeno del calcio a 7 ideato da Piqué

Il torneo, noto a tutti come Kings League, è diventato rapidamente famoso sul web a livello internazionale. Ideato dall’ex calciatore spagnolo Gerard Piqué, si caratterizza per il suo format 7 contro 7 con 12 squadre partecipanti e 40 minuti a disposizione a partita. L’obiettivo della competizione è quello di poter garantire adrenalina pura grazie a una serie di regole originali che hanno lo scopo di rendere imprevedibile ogni singolo match.