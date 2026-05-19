Il Cilento fa scuola di stile: Perla Vatiero sceglie l’Oasi Capelli di Venere per il suo nuovo shooting

Il sito naturalistico “Oasi Capelli di Venere”, fiore all’occhiello del comune di Casaletto Spartano nel cuore del Cilento, è stato ancora una volta protagonista di uno shooting fotografico. Questa volta a scegliere le meravigliose cascate dell’oasi è stata la modella Perla Vatiero per la nuova collezione estiva della linea di abbigliamento “Nativa Collection”.

Una vetrina d’eccezione per Casaletto Spartano

L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dalle istituzioni locali. “Un’importante vetrina per il territorio e per le bellezze della nostra comunità”, commentano dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Concetta Amato, sottolineando il forte impatto promozionale che eventi di questo tipo esercitano sull’intera area cilentana.

I Capelli di Venere si confermano set ideale per la moda

Non si tratta di una novità assoluta per l’area protetta. Già in passato, infatti, noti brand di caratura nazionale e internazionale avevano scelto il famoso sito naturalistico come location per le loro campagne pubblicitarie. Tra questi spicca anche la linea di abbigliamento Falconeri, marchio specializzato nella produzione e maglieria di cachemire e filati naturali pregiati.