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Il Cilento fa scuola di stile: Perla Vatiero sceglie l’Oasi Capelli di Venere per il suo nuovo shooting

L'Oasi Capelli di Venere a Casaletto Spartano si conferma location d'eccellenza per la moda: la modella Perla Vatiero sceglie le cascate cilentane per il brand "Nativa Collection".

Maria Emilia Cobucci

Il sito naturalistico “Oasi Capelli di Venere”, fiore all’occhiello del comune di Casaletto Spartano nel cuore del Cilento, è stato ancora una volta protagonista di uno shooting fotografico. Questa volta a scegliere le meravigliose cascate dell’oasi è stata la modella Perla Vatiero per la nuova collezione estiva della linea di abbigliamento “Nativa Collection”.

Una vetrina d’eccezione per Casaletto Spartano

L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dalle istituzioni locali. “Un’importante vetrina per il territorio e per le bellezze della nostra comunità”, commentano dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Concetta Amato, sottolineando il forte impatto promozionale che eventi di questo tipo esercitano sull’intera area cilentana.

I Capelli di Venere si confermano set ideale per la moda

Non si tratta di una novità assoluta per l’area protetta. Già in passato, infatti, noti brand di caratura nazionale e internazionale avevano scelto il famoso sito naturalistico come location per le loro campagne pubblicitarie. Tra questi spicca anche la linea di abbigliamento Falconeri, marchio specializzato nella produzione e maglieria di cachemire e filati naturali pregiati.

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