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Sapri, stop dell’Arpac: arriva divieto di balneazione

Arpac rileva valori oltre i limiti a Sapri: il sindaco firma l'ordinanza di divieto di balneazione

Redazione Infocilento
Sapri lungomare

Le acque di Sapri vanno incontro ad un divieto di balneazione. L’Arpac ha infatti trasmesso all’amministrazione comunale i risultati negativi dei campionamenti eseguiti lo scorso 14 maggio. Probabile che il problema sia legato al maltempo dei giorni scorsi, pertanto solo momentaneo.

I dati dell’Arpac e i nodi della rete fognaria

Le analisi di laboratorio hanno evidenziato criticita rispetto ai parametri di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nello specifico, i livelli di enterococchi intestinali hanno raggiunto quota 1.184, a fronte di un limite di legge fissato a 200. Discorso analogo per gli escherichia coli, attestatisi a un valore di 738, oltrepassando la soglia massima consentita di 500.

I provvedimenti del sindaco e la reazione del territorio

Il primo cittadino Antonio Gentile, di conseguenza, ha provveduto al divieto di balneazione e al contempo ha sollecitato l’Arpac affinché proceda a un nuovo campionamento per verificare l’evoluzione della situazione.

Il blocco delle attività balneari interessa la spiaggia adiacente al lungomare cittadino, in pieno centro urbano. Episodi del genere, legati al maltempo e quindi agli scarichi dei canali, non sono nuovi nella città della Spigolatrice. Per fortuna si tratta di problematiche limitate nel tempo.

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