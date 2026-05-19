Attualità

Dieta Mediterranea e performance atletica: i campioni dello sport si incontrano al Liceo “Parmenide” di Roccadaspide

Il 28 maggio 2026 il Liceo Scientifico Sportivo di Roccadaspide ospita il convegno “Dieta Mediterranea Cibo per gli Eroi dello Sport” con campioni, nutrizionisti e istituzioni.

Comunicato Stampa
Scuola Roccadaspide

Giovedì 28 maggio 2026, alle ore 11.00, l’Aula Magna del Liceo Scientifico Sportivo dell’IOC “Parmenide” di Roccadaspide ospiterà il convegno “Dieta Mediterranea Cibo per gli Eroi dello Sport”: una mattinata dedicata al legame tra corretta alimentazione e performance atletica, con la partecipazione di campioni, tecnici, giornalisti e rappresentanti istituzionali.

Un appuntamento d’eccellenza per la cultura sportiva

L’appuntamento si inserisce nel programma itinerante della quinta edizione de “Gli Eroi dello Sport”, la rassegna ideata e organizzata da Antonio Ruggiero che si è affermata come punto di riferimento della cultura sportiva italiana.

Gli ospiti: dalle istituzioni ai protagonisti della Serie A

A introdurre i lavori sarà Gianfranco Coppola, Presidente Nazionale dell’USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana. Porteranno i saluti istituzionali Rita Brenca, dirigente dell’IOC “Parmenide”, Gabriele Iuliano, Sindaco di Roccadaspide, e Mimì Minella, Consigliere della Regione Campania.

Dal calcio interverranno Sebino Nela, ex calciatore e opinionista TV; Sasà Russo, dello staff tecnico della Juventus; Antonio Donnarumma, portiere della Salernitana; e Gaetano Oristanio, calciatore del Parma Calcio. Marco Rufolo, nutrizionista della SSC Napoli, affronterà il tema centrale della dieta mediterranea come modello alimentare per gli atleti. Completano il parterre Angiolo Radice e Don Patrizio Coppola, giornalisti e opinionisti Mediaset. L’incontro sarà moderato da Alberto Rimedio.

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