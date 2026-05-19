Capaccio Paestum: al Vaudano una giornata di prevenzione e sport per gli studenti dell’IC Carducci

Si è tenuta, questa mattina, una lunga e partecipata giornata si sport e inclusione presso lo Stadio Tenente Vaudano di Capaccio, in occasione della festa finale del progetto “Scuola Attiva Junior” che ha coinvolto gli alunni della scuola secondaria di tutti i plessi dell’IC Carducci di Capaccio Paestum.

La giornata

Una mattinata di sport, confronto, aggregazione, ma anche di prevenzione. Gli alunni si sono cimentati in gare di velocità, lancio del vortex e tiro con l’arco grazie alla collaborazione dei tecnici federali della FIDAL Angelo Palmieri e FITARCO Gabriele Ferrandino che, durante l’anno scolastico, hanno svolto lezioni con la presenza dei docenti di Scienze Motorie, ossia Domenico Giannella ed Elia De Marco.

Un’importante occasione di confronto per gli studenti

Con la supervisione di tanti docenti presenti, insieme al sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, gli alunni si sono resi protagonisti di una manifestazione fatta di sana competizione. Inoltre la Bcc di Capaccio Paestum, per l’occasione, ha presentato un incontro dedicato alla salute posturale e al benessere dei più giovani, con un approccio multidisciplinare che ha messo in rete competenze e professionalità.

Tra sport e salute

Grazie al dott. Luigi Pisani si è discusso di educazione posturale, sport e movimento, un importante contributo nel settore sanitario, sportivo e riabilitativo al fine di sostenere la salute, l’educazione e la crescita consapevole dei più giovani.