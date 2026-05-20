Prevenzione a Marina di Camerota: screening gratuito della tiroide per le studentesse delle medie

Un’importante iniziativa di prevenzione sanitaria è stata organizzata dall’amministrazione comunale di Camerota. Venerdì 29 maggio si terrà uno screening gratuito della tiroide rivolto alle ragazze delle classi terze medie dell’Istituto Comprensivo di Camerota e Centola.

L’evento si svolgerà dalle ore 15:00 alle 17:00 presso la sede dell’Associazione Cilento Emergenza O.d.V., situata in località Porto, a Marina di Camerota. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra diverse realtà del territorio, tra cui associazioni di volontariato, enti locali e strutture sanitarie, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione fin dalla giovane età.

L’importanza della prevenzione e il ruolo della tiroide

Lo screening tiroideo rappresenta uno strumento fondamentale per individuare precocemente eventuali disfunzioni della tiroide, una ghiandola endocrina che svolge un ruolo chiave per il corretto funzionamento dell’organismo, soprattutto durante l’adolescenza.

Questa ghiandola produce ormoni che regolano il metabolismo, la temperatura corporea e lo sviluppo del sistema nervoso centrale durante la crescita. Negli ultimi anni si è registrato un aumento delle diagnosi di malattie tiroidee, rendendo sempre più centrale il tema della prevenzione e della diagnosi precoce.

Le patologie tiroidee più comuni tra i giovani

Le disfunzioni principali che possono colpire questa ghiandola includono:

Ipotiroidismo: un’insufficiente produzione di ormoni che può causare sintomi come stanchezza, aumento di peso e sbalzi d’umore.

un’insufficiente produzione di ormoni che può causare sintomi come stanchezza, aumento di peso e sbalzi d’umore. Ipertiroidismo: un’eccessiva produzione di ormoni che provoca perdita di peso, nervosismo e tachicardia.

un’eccessiva produzione di ormoni che provoca perdita di peso, nervosismo e tachicardia. Noduli tiroidei: masse anomale che nella maggior parte dei casi sono benigne ma richiedono un monitoraggio.

masse anomale che nella maggior parte dei casi sono benigne ma richiedono un monitoraggio. Tiroidite: un’infiammazione, spesso su base autoimmune, che può compromettere la funzionalità della ghiandola.

Le organizzatrici invitano le partecipanti che siano già in possesso di esami clinici precedenti a portarli con sé, così da consentire una valutazione più completa da parte degli specialisti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Cristina al numero 3939037307.

Una rete territoriale per la salute dei più giovani

L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo e al supporto di MediCilento, dell’Asl di Salerno, di Cilento Emergenza, del Circolo Nautico Astrades e dell’Organizzazione di Volontariato Carmine Speranza. Si tratta di una sinergia che testimonia l’attenzione di una comunità unita per la salute e il benessere dei più giovani.