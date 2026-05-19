Automobile Club Salerno, fine settimana da incorniciare tra Supersalita, pista e slalom

È stato un altro intenso fine settimana agonistico per i piloti portacolori dell’Automobile Club Salerno, impegnati contemporaneamente in Supersalita, pista internazionale e Campionato Italiano Slalom.

I successi al Trofeo Vallecamonica

Al 55° Trofeo Vallecamonica, gara valida per il Campionato Italiano Supersalita, sono arrivati risultati di rilievo soprattutto grazie ai fratelli Tortora. Alessandro Tortora si è imposto nella classe E1 3000 su Peugeot 106 Turbo, mentre Salvatore Tortora ha conquistato una combattutissima RS Cup RSTC2 al volante della Peugeot 308.

Debutto di rilievo per la giovane Kadija Mourtaji, che sulla Ferrari 488 GT della Ro Racing ha ottenuto l’8° posto nella GT 1ª Divisione. Sempre nella GT 1ª Divisione, Giovanni Del Prete su Ferrari 296 ha conquistato il 4° posto di divisione e il 6° piazzamento tra le GT.

Sul podio di gruppo è salito Antonio Scorza, 3° nel TCR con la Seat Cupra della Abate Cars Racing Technology. Nella RS Plus 1.6, Francesco D’Amore ha chiuso al 4° posto su Peugeot 106 Rallye, mentre Raffaele Lo Schiavo ha ottenuto il 4° posto di gruppo RS nella 1ª Divisione e il 2° di classe RS 2.0 su Honda Civic Type-R.

Le sfide internazionali a Spa e lo slalom in Sardegna

Sul fronte internazionale, Aldo Festante ha completato il fine settimana di Spa-Francorchamps nella Carrera Cup Deutschland, proseguendo il proprio percorso di crescita al volante della Porsche del team Target Competition. In gara 1 il pilota italo-canadese ha chiuso in 17ª posizione, mentre in gara 2, disputata sul bagnato, ha concluso 13°, completando entrambe le gare senza problemi su uno dei circuiti più tecnici e selettivi del panorama internazionale, dove tornerà a luglio per la Porsche Mobil 1 Supercup.

Nel secondo appuntamento del Campionato Italiano Slalom, disputato a Guspini in Sardegna, il Campione Italiano in carica Giuseppe Esposito ha sfiorato il podio, classificandosi al 4° posto con il proprio Kart Cross, restando a ridosso delle posizioni di vertice in una gara particolarmente combattuta.

Risultati prestigiosi e di grande soddisfazione per i piloti con Tessera Aci e Licenza Aci Sport presso Automobile Club Salerno.