Mostra “ScanDalì” a Ogliastro Cilento: l’ossessione di Salvador Dalì per Millet in esposizione

Si terrà il prossimo 21 maggio alle ore 18.00, presso il Centro Sociale di Ogliastro Cilento, l’inaugurazione della Mostra “ScanDalì – L’Angelus di Millet tra ispirazione e ossessione” alla presenza anche del Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania Mons. Vincenzo Calvosa.

L’iniziativa è stata promossa dal Servizio di Animazione Culturale della Diocesi di Vallo della Lucania in collaborazione con il Festival della Teologia Incontri e con il Comune di Ogliastro Cilento. La mostra, ad ingresso gratuito, resterà aperta dal 21 maggio al 21 giugno 2026.

L’ossessione di Salvador Dalì e l’inquietudine spirituale

“Questo percorso ripercorre l’inquietudine spirituale che L’Angelus di Jean-François Millet ha provocato nella storia dell’arte e negli artisti, più o meno noti, che con essa si sono confrontati. La profonda spiritualità che esprime l’opera sollecita nello spettatore una reazione di accoglienza o di rifiuto che, in particolare in Salvador Dalì, assume i caratteri della vera e propria ossessione”, fanno sapere dalla Diocesi vallese.

La Mostra ScanDalì, attraverso la “scansione” delle immagini tratte dai testi dedicati a questa inquietudine, offre uno spaccato di quanto suscita nell’uomo l’esperienza di Dio che si incarna, si fa presente, nella storia e nella vita di ciascuno, e che l’arte ha la grande forza di raccontare in maniera esplicita o, molto spesso, anche inconscia. Un percorso interiore che provoca la fede e che, tra alterne reazioni, si offre a una sorprendente e inattesa pienezza mistica redentiva.

Il programma dell’evento e gli ospiti presenti

All’inaugurazione saranno presenti il Sindaco di Ogliastro Cilento, Michele Apolito, il Prof. Don Bruno Lancuba, Responsabile Servizio di Animazione Culturale della Diocesi di Vallo della Lucania, e il Prof. Vito Rizzo, Docente IRC e Curatore della Mostra ScanDalì.

Modera: Prof. Don Damiano Modena, Equipe Servizio di Animazione Culturale della Diocesi di Vallo della Lucania; le conclusioni sono state affidate al Vescovo Mons. Calvosa.

Gli orari di apertura della mostra saranno i seguenti:dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 – giovedì e sabato dalle 17:00 alle 19:00