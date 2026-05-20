Cilento

Nek e Alex Britti a Sanza: grandi nomi della musica italiana per il Festival dell’accoglienza

Il borgo di Sanza ospita il Festival dell'accoglienza con i concerti gratuiti di Nek e Alex Britti nella villa comunale. Scopri i dettagli degli eventi

Redazione Infocilento
Concerto

Nek e Alex Britti sono i grandi protagonisti dell’estate a Sanza. Il borgo salernitano si prepara ad accogliere due live di assoluto rilievo all’interno del “Sanza – Festival dell’accoglienza”, un progetto culturale di ampio respiro promosso dal Comune di Sanza in collaborazione con la Regione Campania, attraverso la Fondazione Campania dei Festival. L’iniziativa rientra tra i progetti ammessi ai fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e finanziati dall’Unione europea – NextGenerationEU.

Il concerto di Nek per il Cervati meeting

Il Festival dell’accoglienza riserva una serata speciale per il Cervati meeting. A Sanza arriverà infatti il “Nek Hits Live Tour 2026”, un concerto evento che ripercorrerà i più grandi successi di oltre trent’anni di carriera dell’artista. Cantante, autore e polistrumentista con più di 10 milioni di dischi venduti nel mondo e 18 album in studio all’attivo, Nek si conferma una delle voci più affascinanti e solide del panorama pop-rock italiano.

Durante il live, che si terrà nella villa comunale di piazza San Francesco, l’artista ripercorrerà la sua storia musicale dal debutto nel 1992 fino ai giorni nostri, regalando al pubblico una scaletta ricca di brani indimenticabili come “Laura non c’è”, “Lascia che io sia”, “Fatti avanti amore”, “Se io non avessi te”, “Almeno stavolta”, “Sei grande”, “Se una regola c’è”, “Unici”, “E da qui”, “Sei solo tu” e “Uno di questi giorni”. Negli ultimi anni, Nek ha saputo conquistare il grande pubblico anche nelle vesti di conduttore televisivo, guidando con successo trasmissioni di prima serata come “Dalla strada al palco”, “The Voice Kids” e “The Voice Generation”.

Alex Britti in concerto il 9 agosto

Il programma dei grandi eventi musicali del borgo prevede un altro appuntamento di rilievo il 9 agosto con il concerto di Alex Britti. Alle ore 21:00, sempre all’interno della villa comunale in piazza San Francesco, il chitarrista e cantautore romano farà tappa con il suo “BRITTINTOUR ’26”. L’evento, inserito ufficialmente nel cartellone del Festival dell’accoglienza, sarà ad ingresso completamente libero e gratuito, offrendo a residenti e visitatori un’altra notte di grande musica sotto le stelle del Cervati.

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