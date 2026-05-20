Controlli sul lavoro nero nel Vallo di Diano, scatta la sospensione per un’azienda di Padula

Proseguono nel Vallo di Diano i controlli dei carabinieri contro il lavoro nero e il caporalato. Nel corso delle verifiche effettuate dai militari è stata sospesa l’attività di un’azienda di Padula.
Verifiche sulla sicurezza e sulla regolarità dei contratti
Nel mirino delle forze dell’ordine sono finite numerose attività del territorio, controllate per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la regolare assunzione dei dipendenti e gli adempimenti sanitari previsti dalla legge.
Lavoratori in nero e provvedimento di sospensione
Durante gli accertamenti sono emerse diverse irregolarità, tra cui la presenza di lavoratori impiegati senza un regolare contratto. Proprio per questo motivo, nei confronti di una delle aziende controllate è scattata l’immediata sospensione dell’attività.
Il piano d’azione per le prossime settimane
I controlli andranno avanti anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di garantire maggiore tutela ai lavoratori e assicurare il rispetto delle normative vigenti nei diversi settori produttivi del territorio.