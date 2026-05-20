Poste Italiane, al via il progetto Polis nel Salernitano: uffici chiusi per lavori a Pisciotta, Valva e San Mango Piemonte

Poste Italiane ha avviato un piano di ristrutturazione che coinvolge contemporaneamente diversi uffici postali della provincia di Salerno. Gli interventi rientrano nel più ampio progetto Polis, un’iniziativa nazionale pensata per i comuni con meno di 15mila abitanti. L’obiettivo principale è contrastare il divario digitale e favorire la coesione economica e sociale, permettendo ai cittadini di accedere in modo rapido ai servizi della pubblica amministrazione direttamente agli sportelli postali.

Grazie a queste opere di ammodernamento, i residenti delle località interessate non dovranno più spostarsi per specifiche pratiche burocratiche. Negli uffici rinnovati si potranno infatti richiedere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per i neonati e numerosi altri documenti ufficiali.

Lavori a Pisciotta e ufficio alternativo a Caprioli

La sede di Pisciotta è tra quelle temporaneamente chiuse al pubblico per consentire l’esecuzione dei lavori di restyling. Per ridurre al minimo i disagi e garantire la continuità dei servizi durante il periodo del cantiere, Poste Italiane ha predisposto il potenziamento della sede vicina.

I cittadini possono fare riferimento all’ufficio postale di Caprioli, situato in piazza Lorenzo Sacchi 2. La sede sostitutiva osserva i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45, mentre il sabato l’operatività è garantita fino alle ore 12.45.

Interventi a Valva e trasferimento temporaneo a Colliano

Anche l’ufficio postale di Valva rientra nel programma di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Anche in questo comune la trasformazione permetterà la futura erogazione dei certificati anagrafici e previdenziali direttamente allo sportello.

Per tutta la durata degli interventi strutturali, l’utenza potrà recarsi presso la sede di Colliano, ubicata in viale Luigi Cardone 4. Questo ufficio postale è attivo dal lunedì al venerdì nei segmenti orari che vanno dalle 8.20 alle 13.35, e il sabato mattina con chiusura fissata alle 12.35.

Cantiere a San Mango Piemonte e presidio a Filetta

Il terzo comune salernitano interessato da questa ondata di rinnovamento è San Mango Piemonte. Anche in questo caso i lavori sono finalizzati all’introduzione dei servizi legati al progetto Polis per semplificare il rapporto tra cittadini e uffici pubblici.

Per l’intera durata dell’allestimento dei nuovi spazi, le attività finanziarie e postali verranno trasferite presso la sede di Filetta, in via Vigna 17. Gli orari di sportello previsti per questa sede temporanea vanno dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.