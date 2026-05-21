Cronaca

Uomo trovato senza vita in auto nei pressi del cimitero di San Pietro al Tanagro

Un uomo di 73 anni è stato trovato senza vita in auto nei pressi del cimitero di San Pietro al Tanagro. Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri

Ernesto Rocco
Carabinieri, ambulanza

Un uomo di 73 anni è stato trovato senza vita nella mattinata di oggi nei pressi del cimitero comunale a San Pietro al Tanagro. L’anziano è stato rinvenuto all’interno della propria auto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le indagini delle forze dell’ordine

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire le esatte dinamiche di quanto accaduto. Tra le ipotesi attualmente al vaglio degli investigatori vi sarebbe quella di un gesto volontario.

Il cordoglio della comunità locale

La notizia si è diffusa rapidamente nel piccolo comune, lasciando sgomenta l’intera comunità di San Pietro al Tanagro, che in queste ore si è stretta attorno al profondo dolore della famiglia dell’anziano.

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