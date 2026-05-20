Salerno al voto, Turchi chiude la sua campagna: «la città ha bisogno di normalità»

«Salerno ha bisogno di normalità». È questo il dato più forte, il filo conduttore che emerge dopo lunghe e intense settimane di campagna elettorale. A dichiararlo è Alessandro Turchi, candidato sindaco della città, nel corso dell’ultimo appuntamento pubblico tenutosi nella serata di ieri presso il Teatro del Giullare.

L’ex dirigente scolastico, alla guida della lista civica “Salerno Migliore” e tra i primissimi a ufficializzare la propria discesa in campo, ha scelto un luogo di cultura per l’ultimo confronto diretto con sostenitori, cittadini e candidati al consiglio comunale. Un momento di grande partecipazione che è servito a ribadire le ragioni profonde del suo impegno per la comunità.

Dai quartieri al programma: i nodi centrali per la città

L’incontro al Teatro del Giullare è stato la sintesi di un lungo viaggio nei cuori pulsanti di Salerno. Turchi ha riassunto le priorità emerse ascoltando la voce dei residenti, quartiere dopo quartiere, evidenziando le criticità storiche che la prossima amministrazione dovrà affrontare con urgenza:

Servizi e Sicurezza: Riqualificazione delle periferie e maggiore controllo del territorio.

Mobilità e Cantieri: Una gestione più fluida del traffico e la chiusura dei lavori infiniti.

Verde Pubblico: Decoro urbano e spazi vivibili per le famiglie.

«La normalità non è un traguardo al ribasso, ma il punto di partenza fondamentale per restituire a Salerno la dignità che merita», ha sottolineato il candidato di Salerno Migliore.

Il bilancio di Salerno Migliore

La serata si è conclusa tra gli applausi dei presenti, siglando la fine di una campagna elettorale vissuta tra la gente. Per Turchi e la sua squadra, la sfida per una “Salerno Migliore” entra ora nella sua fase decisiva, con la promessa di rimettere al centro dell’agenda politica i bisogni quotidiani di ogni singolo cittadino.