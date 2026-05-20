Tartaruga Caretta caretta trovata morta ad Agropoli

Una carcassa di tartaruga Caretta caretta è stata rinvenuta questa mattina nei pressi della foce del Solofrone, ad Agropoli. L’esemplare, ancora non in età adulta, è stato ritrovato già in stato di decomposizione. Del caso sono state informate le autorità competenti per i rilievi e la rimozione.

I pericoli causati dall’uomo

Purtroppo episodi del genere non sono nuovi sul nostro litorale. La morte delle tartarughe marine è spesso provocata dalla mano dell’uomo, a causa di fenomeni di inquinamento, presenza di plastica nelle acque o per via del tragico impatto con le imbarcazioni a motore.

Al via la stagione della nidificazione

Nelle prossime settimane lungo le coste del Cilento inizierà anche la nidificazione di questi esemplari, ormai presenza fissa lungo la costa. Diventa quindi ancora più urgente accendere i riflettori sulla protezione della specie, per evitare che simili tragedie si ripetano proprio nel momento più delicato della riproduzione.