Istruzione, successo per il percorso 4+2 al Piranesi di Capaccio Paestum: attivate tre classi e salvata la sede di Matinella

Tre classi già formate e autorizzate: il percorso “4+2” dell’IIS IPSAR Piranesi prende ufficialmente il via con un risultato che conferma il forte interesse registrato attorno al nuovo modello di istruzione tecnico-professionale. L’avvio concreto del percorso rappresenta un passaggio importante non solo per l’istituto, ma anche per il territorio, sempre più attento alla necessità di costruire una formazione capace di accompagnare i giovani verso competenze realmente spendibili e coerenti con le trasformazioni del mercato del lavoro.

Il modello “4+2”, che unisce il percorso quadriennale scolastico al successivo biennio ITS Academy, nasce infatti con l’obiettivo di rafforzare il collegamento tra formazione e mondo produttivo, creando una filiera educativa più moderna, dinamica e orientata alle esigenze delle imprese. Un sistema che punta a ridurre il mismatch tra competenze richieste dalle aziende e preparazione degli studenti, attraverso una didattica maggiormente centrata sull’esperienza pratica, sull’innovazione e sullo sviluppo di professionalità specializzate.

Risposta concreta per enogastronomia e turismo

Nel caso dell’IIS IPSAR Piranesi, il successo registrato con la costituzione delle tre classi conferma come studenti e famiglie guardino con crescente interesse a percorsi capaci di offrire una preparazione concreta e una prospettiva professionale chiara nei settori dell’enogastronomia, dell’ospitalità e del turismo. Si tratta di comparti che richiedono oggi figure sempre più qualificate, flessibili e preparate ad affrontare i cambiamenti del settore.

Il nuovo percorso formativo valorizza infatti laboratori, attività esperienziali, rapporto diretto con il territorio e collaborazione con il sistema produttivo, favorendo un apprendimento più vicino ai contesti operativi reali e una formazione costruita non soltanto sulle conoscenze teoriche, ma anche sulle competenze tecniche e trasversali oggi considerate fondamentali.

La trasformazione dell’istruzione tecnica sul territorio

L’attivazione delle tre classi assume quindi un valore che va oltre il dato numerico. Rappresenta il segnale di una trasformazione in atto nel mondo dell’istruzione tecnico-professionale, dove cresce la richiesta di percorsi innovativi capaci di ridurre la distanza tra scuola e lavoro e di offrire ai giovani strumenti adeguati per affrontare con maggiore preparazione e competitività il proprio futuro.

Per l’IIS IPSAR Piranesi si tratta di un risultato significativo, frutto anche del lavoro costante del dirigente Francesco Cerrone, che intende consolidare il ruolo dell’istituto all’interno del panorama della formazione professionale con una scuola capace di interpretare le nuove esigenze educative e occupazionali e di investire su qualità della formazione, innovazione didattica e costruzione di competenze in linea con le evoluzioni del sistema produttivo.

Undici prime classi e la conferma della sede di Matinella

Per il nuovo anno scolastico, dunque, il “Piranesi” avrà ben undici nuove prime classi. Resterà aperta, quindi, contrariamente a quanto si era vociferato in passato, anche la sede scolastica dell’istituto alberghiero di Matinella, frazione del comune di Albanella.